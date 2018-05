Gustav Horn vom IMK : „Einen Konjunktur-Einbruch würde die schwarze Null nicht verkraften“

Die deutschen Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren deutlich stärker steigen als bisher erwartet, so das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK. Doch ein Handelskrieg könnte die schwarze Null in Gefahr bringen.