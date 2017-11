Interview mit Jessica Schwarzer : „Hin und Her macht Taschen leer“ – Was ist dran an Börsenweisheiten?

Jeder Anleger hat mindestens schon eine Börsenweisheit gehört. Dazu gehört beispielsweise auch die Aussage: „Spekulieren Sie niemals gegen die Notenbanken“. Handelt es sich dabei nur um blöde Sprüche oder sind sie tatsächlich in der Praxis anwendbar?