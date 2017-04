IWF verweigert, Schäuble kontert : Kommt der „Europäische Währungsfonds“?

Um die Griechenlandkrise ist es seit einiger Zeit still geworden, doch es brodelt weiterhin in der Eurozone. Beim G20-Treffen der Finanzminister hat sich Wolfgang Schäuble für eine europäische Form des IWF ausgesprochen. So könnte er aussehen