Made in Germany : Do or die - ist die WTO überflüssig geworden?

Wohin steuert der Welthandel? Hat er noch eine Zukunft, wenn Länder ihre Grenzen schließen? Eine Herausforderung für die Welthandelsorganisation. Donald Trump hält sie für verzichtbar, andere betonen ihre Wichtigkeit. Die DW fragt nach. Exklusiv.