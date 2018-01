Markus Koch Exklusiv : Wall-Street-Rally: „Es bleibt weiterhin bullisch“

Der Dow Jones konnte in den ersten Handelstagen des Jahres fast 800 Punkte zulegen. Der Aufwärtstrend hält deutlich an und das liegt auch an den relativ ruhigen Anleihemärkten. Ein wichtiger Faktor für die Erfolgsrally.