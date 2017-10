Neue Investoren und ein erster Auftrag : Reisen per Röhre – warum Hyperloop immer attraktiver wird

Die Vision von Tesla-Chef Elon Musk nimmt langsam Form an. In Flugzeuggeschwindigkeit will er Menschen in einer Kapsel durch Röhren schießen und so das Reisen revolutionieren. Nach vielen Rückschlägen kommt jetzt Bewegung in das Vorhaben.