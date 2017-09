Nordkorea-Krise verschärft sich : Bitcoin-Kurs auf Rekordhoch – dank Trump und Kim Jong-un

Ein Kursgewinn von 600 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten – der Bitcoin-Kurs steigt immer rasanter an. Das liegt auch an den Spannungen zwischen Nordkorea und den USA. Denn viele Asiaten sichern sich mit der virtuellen Währung ab.