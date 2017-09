Protest gegen Fusionspläne : Stahlarbeiter vs. Thyssen-Krupp: „Ich habe Angst um die Zukunft meiner Familie“

Große Sorgen trieben die 7000 Stahlarbeiter auf die Straße. Vor dem Thyssen-Krupp-Werk in Bochum demonstrierten sie gegen die Fusionspläne mit Tata Steel. Auch der neue Hauptsitz in Amsterdam stand in der Kritik.