Sandra Navidi über USA : Gründe für Kurseinbrüche: „Der Markt hat Zweifel an Trumps Fähigkeiten“

Die Wall Street litt jüngst an Kurseinbrüchen. Das liegt vermehrt am Zweifel an der neuen US-Regierung, so Sandra Navidi. Auch die uneinigen Republikaner steuern dazu bei. Trump kann seine Wahlversprechen nicht einhalten. Das erwartet den Markt.