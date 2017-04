Sandra Navidi : Vorsicht Trump – „Deutschland und China könnten eine mächtige Allianz schmieden“

Sandra Navidi von Beyond Global bewertet das Treffen von Trump mit Jinping. Was bedeutet das für die weltweite Wirtschaft? Trump ist kein Diplomatie-Genie, also bleibt es spannend. Keine Einigung könnte jedoch eher zum US-Nachteil werden.