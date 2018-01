Sicherheitslücken : Mit diesem Update wird Ihr Apple-Gerät bald wieder sicher

In wenigen Tagen will Apple ein Software-Update zur Verfügung stellen. Es soll die Schwachstelle auf Mikroprozessoren beheben, mit der über Internet-Browser Anwenderprogramme ausgetrickst und sensible Daten wie Passwörter gestohlen werden könnten.