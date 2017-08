Türkische Wirtschaft in der Krise : Minus 9 Prozent – Erdogan bremst seinen Automarkt aus

Der türkische Automarkt steckt in der Krise, genau wie der Tourismusmarkt. Präsident Erdogan trägt eine beachtliche Verantwortung am Einbruch des Marktes, geben ihm doch Wirtschaftsvertreter eine Teilschuld an der Entwicklung.