Videokonferenz über den Wolken : Erste Lufthansa-Maschine für die digitale Welt umgebaut

Bisher ist das Flugzeug ein fast analoger Raum, Wlan gibt es meist nur gegen Aufpreis. Und dann in schlechter Qualität. Das will die Lufthansa ändern. Und hat für die Messe Dmexco auf dem Flug von New York nach Frankfurt ein „Flying Lab" installiert.