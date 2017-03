Vor der Cebit : Hausbau in 24 Stunden? Ein 3D-Drucker macht es möglich

In Russland können jetzt Häuser gedruckt werden. Ein 3D-Drucker trägt Schicht für Schicht Beton auf. Und das fertige Haus ist sogar günstig: gerade mal 10 000 Dollar soll es kosten. Das Projekt zeigt, was alles in der Zukunft möglich wird.