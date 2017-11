Wut über Stellenabbau bei Siemens : „Nach den dicken Gewinnen müssen wir jetzt gehen“

Fast 7.000 Stellen will Siemens in den kommenden Jahren abbauen - etwa die Hälfte davon in Deutschland. Das löst einen Sturm der Entrüstung auf. Gewerkschaften und Beschäftigte wollen das nicht hinnehmen und kündigen Widerstand an.