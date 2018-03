 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Adidas zahlt nach Gewinnanstieg mehr Dividende

Der Sportartikelhersteller Adidas will seinen Aktionären im laufenden Jahr nach einem Gewinnsprung eine höhere Dividende zahlen. Die Ausschüttung an die Anteilseigner soll für 2017 auf 2,60 Euro je Aktie steigen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies sind 60 Cent mehr als im Vorjahr und auch mehr als Analysten erwartet hatten. Bereits am Vorabend hatte der Konzern einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt.