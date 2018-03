 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Air France-KLM weitet Flugangebot aus - Vor allem Billigmarke Transavia wächst

Die Fluggesellschaft Air France-KLM baut ihr Flugangebot für den Sommer mithilfe ihrer Billigtochter Transavia kräftig aus. Konzernweit wachse die Kapazität im Sommerflugplan im Vergleich zu 2017 um 4,1 Prozent, teilte das französisch-niederländische Unternehmen am Mittwoch in Paris mit. Air France-KLM wolle sich einen Anteil in dem stark umkämpften Markt sichern, sagte Konzernchef Jean-Marc Janaillac.