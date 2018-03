 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS 2: Hoffnung auf Antikörper treibt Morphosys weiter hoch

Trotz voraussichtlich steigender Verluste des Biotech-Unternehmens Morphosys in diesem Jahr sind dessen Aktien am Dienstagnachmittag auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 gestiegen. Sie legten in der Spitze um 5,5 Prozent auf 87,40 Euro zu. Zuletzt kosteten sie mit 87 Euro noch 5 Prozent mehr.