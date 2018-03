 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS 2: Kursgewinne bei Lufthansa-Aktien setzen sich durch

(Neu: Schlusskurse und Kursentwicklung seit Jahresbeginn)

FRANKFURTNach einem anfangs sehr schwankenden Kursverlauf nach Geschäftsergebnissen und einer höheren Dividende haben Lufthansa-Aktien am Donnerstag doch klar in der Gewinnzone geschlossen. Mit einem Plus von 2,48 Prozent auf 26,85 Euro waren sie der viertgrößte Kursgewinner im Dax. Der Leitindex verbuchte derweil einen Gewinn von knapp einem Prozent.

Die Lufthansa flog im Pleitejahr von Air Berlin den höchsten Gewinn ihrer Geschichte ein. Bereinigt stieg das operative Ergebnis um rund 70 Prozent. Für 2018 rechnet Vorstandschef Carsten Spohr nur mit einem leichten Rückgang - und erwartet bis zum Sommer weiter steigende Ticketpreise.

Dass der Ausblick für 2018 nur leicht unter dem Vorjahr liege, sei angesichts der hohen Belastungen durch Treibstoffkosten durchaus positiv, schrieb Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research in einer Einschätzung.

Der Ausblick der Airline auf das neue Jahr sei zwar vorsichtig, aber das Management sei zuversichtlich für das erste Halbjahr und auch im zweiten sei kein wesentlicher Gegenwind zu erwarten, kommentierte Malte Schulz von der Commerzbank. Der Experte geht deshalb davon aus, dass 2018 sogar noch besser ausfallen dürfte als 2017.

Die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017 kamen bei den Analysten ebenfalls gut an. Die Fluggesellschaft habe ein Rekordergebnis vorgelegt, wobei die Kosten, das Kapazitätswachstum und die Durchschnittserlöse alle in die richtige Richtung zeigten, schrieb Roeska.

Am vergangenen Freitag waren die Papiere nach Verkehrszahlen und Hinweisen auf zuletzt nur noch stabile Preise stark unter Druck geraten. Einen Großteil dieser Einbußen haben die Anteile seitdem aber wieder wettgemacht.

In diesem Jahr ist die Lufthansa im Dax der bislang drittschwächste Wert mit einem Verlust von 12,6 Prozent. Im vergangenen Jahr waren die Aktien allerdings mit einem Kurssprung von 150 Prozent der unangefochtene Überflieger im deutschen Leitindex./ajx/bek

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------