 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS 2: Neues Gewinnziel treibt Munich Re an

FRANKFURTDas neue mittelfristige Gewinnziel von Munich Re und Aktienrückkäufe über eine Milliarde Euro sind am Donnerstag bei Anlegern gut angekommen. Die Aktien legten um 2,78 Prozent zu und führten damit die Gewinner im Dax an.

Als "ambitioniert" wurde von Analysten durchweg die neue Prognose eines Nettogewinns von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2020 bezeichnet. Das Management habe nun einen klaren Wachstumsweg vorgegeben, erklärte Kamran Hossain von RBC Capital. Die avisierten 2,8 Milliarden lägen über der aktuellen Konsensprognose von 2,7 Milliarden Euro.

Begünstigt würden die künftigen Gewinne noch vom Aktienrückkauf, so der Analyst. Munich Re will bis zur Hauptversammlung 2019 für bis zu eine Milliarde Euro Aktien am Markt erwerben. Beim aktuellen Kurs wären das rund 5,4 Millionen Papiere. Angesichts der damit sinkenden Aktienzahl steigt der Gewinn je Aktie - eine für Anleger wichtige Kennziffer. Allerdings hatten Börsianer bereits mit einem Rückkaufprogramm in dieser Höhe gerechnet.

Mit dem für das laufende Jahr erwarteten Überschuss der Munich Re ließen sich die Dividendenzahlung und auch die Aktienrückkäufe gut stemmen, merkte Sami Taipalus von Goldman Sachs an. Der Analyst bestätigte seine Kaufempfehlung für die Papiere.

Für das laufende Jahr kalkuliert der Konkurrent von Swiss Re und Hannover Rück mit einem Überschuss zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro. Ausgehend vom Mittelwert dieser Prognosespanne soll der Gewinn von 2018 bis 2020 um rund 500 Millionen Euro steigen. Die beiden Sparten - die Erst- und die Rückversicherung - sollen jeweils 250 Millionen zum Anstieg beitragen.

Es ist gerade einmal fünf Wochen her, da hatten die Münchener die Anleger mit schwachen Geschäftszahlen für 2017 und einer enttäuschenden Dividende noch verprellt. Der Kurs war daraufhin um bis zu 8 Prozent auf das niedrigste Niveau seit September 2017 abgerutscht. Diese Kursscharte haben die Papiere auch mit den heutigen Gewinnen noch nicht komplett ausgewetzt. Von ihrem jüngsten Hoch bei knapp 200 Euro vom November sind sie noch gut 6 Prozent entfernt./bek/tos

