 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Aktienrückkauf stützt Adidas

Ein milliardenschwerer Aktienrückkauf dürfte am Mittwoch die Aktien von Adidas antreiben. Beim Broker Lang & Schwarz legten sie vorbörslich um 3,3 Prozent auf 174,50 Euro zu im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag. Bis zum Mai 2021 will der Sportartikelhersteller für 3 Milliarden Euro Adidas-Aktien zurückkaufen. Ein Drittel dieser Summe davon will das Unternehmen bereits in diesem Jahr für die Käufe ausgeben.