 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Apple steigen auf Rekordhoch - 1-Billionen-Marke rückt näher

Die Aktien von Apple haben am Montag den dritten Handelstag in Folge zugelegt und bei 182,20 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt stiegen die Anteilsscheine des Computerkonzerns in einem für Technologiewerte günstigen Umfeld um 0,75 Prozent auf 181,92 Dollar. Damit gehörten sie zugleich zu den Favoriten im leicht schwächelnden US-Leitindex Dow Jones Industrial .