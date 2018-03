 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Fraport fallen auf Tradegate - Ausblick das Haar in der Suppe

AKTIE IM FOKUS: Fraport fallen auf Tradegate - Ausblick das Haar in der Suppe

Fraport -Aktien sind am Freitag nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,05 Prozent auf 84,50 Euro gefallen. Die Resultate für 2017 lägen in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen bis einen Tick darunter, sagte ein Händler. Zudem schienen die Markterwartungen für 2018 bereits am oberen Ende des Ausblicks des Flughafenbetreibers zu liegen. Daher könnten einige Anleger nun vielleicht erst einmal weiter Kasse machen.