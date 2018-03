 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: K+S setzen Erholung vor Jahreszahlen fort

Die Anleger des Düngerhersteller K+S setzen weiterhin auf wieder besser laufende Geschäfte des Konzerns. Die Papiere knüpften am Montag mit einem Plus von 1,86 Prozent auf 24,11 Euro an ihre jüngste Erholung an. Damit rückt das Zwischenhoch von 24,36 Euro aus dem Juni 2016 wieder in den Blick.