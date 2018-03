 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Mittelfristziele treiben Puma auf Rekordhoch - Adidas folgen

Nach dem mittelfristigen Finanzausblick und Signalen zur künftigen Dividendenpolitik sind die Aktien von Puma am Dienstag mit 402 Euro auf eine neues Rekordhoch geklettert. Zuletzt lagen die Papiere etwas darunter noch mit 1,7 Prozent im Plus. Auch die Anteilsscheine des Konkurrenten Adidas zogen um 1,3 Prozent an.

Puma visierte auf ihrem Kapitalmarkttag an, dass der währungsbereinigte Konzernumsatz jährlich bis 2022 um durchschnittlich circa 10 Prozent ansteigen soll. Zudem will das Management beginnend mit der Dividende für 2018 zwischen 25 und 35 Prozent des Konzernergebnisses ausschütten./ag/jha ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------