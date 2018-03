 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Rocket Internet nach 'Buy' von Deutsche Bank auf neues Hoch

Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank nach der Wiederaufnahme der Bewertung hat die Aktien von Rocket Internet am Mittwoch auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren getrieben. In der Spitze legten die Papiere um 5 Prozent auf 25,82 Euro zu. So hoch hatten sie zuletzt Ende April 2016 gehandelt. Zuletzt stiegen sie um 4,07 Prozent auf 25,58 Euro.