 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: SAP leiden unter enttäuschendem Cloud-Geschäft von Oracle

Negativ aufgenommene Geschäftszahlen des US-Softwarekonzerns Oracle haben am Dienstag den deutschen Konkurrenten SAP in Mitleidenschaft gezogen. Am späten Vormittag fielen die SAP-Aktien um 1,06 Prozent. Sie gehörten damit zu den größten Verlierern im Dax . Auch an den Vortagen hatte sich das Papier schwach entwickelt.

Die Oracle-Titel hatten am Vorabend mit nachbörslichen Kursverlusten von über 7 Prozent auf die Resultate reagiert, die die Amerikaner kurz nach der Schlussglocke an der Wall Street veröffentlicht hatten. Börsianer verwiesen insbesondere auf das enttäuschende Wachstum des Cloud-Geschäft im vergangenen Quartal, welches sich im laufenden Quartal noch weiter abschwächen sollte. Diese Aussagen belasteten auch die Stimmung für SAP, hieß es./gl/das