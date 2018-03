 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Siltronic klettern dank Mainfirst-Zielanhebung auf Rekordhoch

Die Aktien des Chipindustrie-Zulieferers Siltronic haben am Mittwoch dank einer deutlichen Kurszielanhebung bei 159,50 Euro ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt behaupteten sie ein Plus von 3,27 Prozent auf 158,00 Euro, was immer noch locker für den Spitzenplatz im Technologiewerte-Index TecDax reichte.

Analyst Jürgen Wagner vom Frankfurter Finanzhaus Mainfirst passte seine Schätzungen für das Unternehmen an unerwartet hohe Margenziele für 2018 und optimistischere Prognosen für den Wafer-Markt bis 2020 an. Entsprechend schraubte er das Kursziel für die Aktie, die er weiter zum Kauf empfiehlt, von 145 auf 195 Euro hoch. Damit räumt er ihr von allen im dpa-AFX Analyser beobachteten Experten das mit Abstand höchste Aufwärtspotenzial ein. Doch auch die Kursziele der Schweizer Bank Credit Suisse und von Kepler Cheuvreux liegen mit 170 beziehungsweise 168 Euro noch sichtbar über dem aktuellen Bewertungsniveau./gl/jha/ ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------