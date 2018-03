 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Symrise machen Vortagesverlust etwas wett - Goldman aber negativ

Nach dem Kursrutsch am Vortag haben sich die Papiere von Symrise am Donnerstag etwas berappelt. Zuletzt kosteten die Anteilsscheine des Aromenherstellers mit 63,46 Euro gut 2 Prozent mehr. Nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen waren sie am Mittwoch um zeitweise fast 8 Prozent abgesackt und standen mit 60,44 Euro auf dem tiefsten Niveau seit August 2017.

Goldman-Sachs-Expertin Theodora Lee Joseph blieb jedoch in einer aktuellen Studie bei ihrer Verkaufsempfehlung mit leicht gesenktem Ziel von 54,30 Euro. "Wachstum ist nicht das Problem, sondern die Profitabilität", so die Expertin. Sie rechnet damit, dass Symrise bei seiner "alten Strategie" bleibt - der Jagd nach Wachstum auf Kosten von Rendite und Margen./ag/das ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------