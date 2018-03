 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Asien: Ausverkauf bei US-Technologiewerten belastet auch Asien

Die hohen Kursverluste bei amerikanischen Technologieaktien und der drohende Handelskonflikt haben am Dienstag auch die Aktienmärkte in Asien gebremst. Japans Leitindex Nikkei 225 schloss nach einem bereits schwachen Wochenstart 0,47 Prozent niedriger bei 21 380,97 Punkte.

Etwas freundlicher war die Stimmung unterdessen in China. Das wichtigste Börsenbarometer CSI 300 des Landes legte um 0,08 Prozent zu und schloss bei 4077,70 Punkten. Der Hongkonger Hang Seng legte ebenfalls leicht zu.

Viele Anleger wollten sich vor dem Fed-Zinsentscheid diese Woche nicht in großem Stil positionieren. Es gilt zwar als ausgemacht, dass die Fed am Mittwoch den Leitzins zum sechsten Mal in Folge erhöht. Interessanter sind aber die Signale, wohin in der Geldpolitik die Reise geht.

Ein drohender weltweiter Handelskrieg und hohe Verluste bei Technologiewerten hatten die US-Aktienmärkte am Montag stark belastet. Der US-Leitindex beendete den Handel erneut unter dem Schlussstand des Jahres 2017.