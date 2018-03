 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Asien: Hardliner im US-Außenministerium beunruhigt die Anleger

Auch an Asiens Aktienmärkten hat der Rauswurf des als besonnen geltenden US-Außenministers Rex Tillerson für Verunsicherung gesorgt. In Japan und Hongkong rutschen die Leitindizes am Mittwoch etwas stärker ab; in Festland-China und Südkorea fielen die Kursverluste moderat aus.