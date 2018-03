 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Asien: Politische Sorgen drücken Japans Leitindex

Asiens wichtigste Börsen schlossen am Montag uneinheitlich. Während es in Japan bergab ging, notierten die Märkte in China im Plus.

In Japan dürften die sinkenden Beliebtheitswerte von Präsident Shinzo Abe die Marktteilnehmer verunsichert haben. In zwei Umfragen hatte Abe so schlecht abgeschnitten wie seit Dienstantritt im Jahr 2012 nicht. Die japanische Regierung gab in der vergangenen Woche zu, Dokumente im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften manipuliert zu haben. Der wichtigste japanische Index Nikkei 225 sank um 0,90 Prozent auf 21 480,90 Punkte. Der CSI 300 als Hauptindex auf dem chinesischen Festland legte 0,44 Prozent zu und schloss bei 4074,25 Punkten. Der Hongkonger Hang Seng schloss kaum verändert.