 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Asien: Warten auf US-Notenbank - Kein Handel in Japan

Die Erholung an der Wall Street hat die Märkte in Asien am Mittwoch weitgehend kalt gelassen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index lag im späten Handel leicht im Minus. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China schloss nach zwischenzeitlichen Gewinnen mit 0,41 Prozent im Minus bei 4061,05 Punkten. In Tokio ruhte der Handel wegen eines Feiertags.

In den USA hatten die Aktienmärkte am Dienstag ihre klaren Vortagesverluste abgeschüttelt und etwas Boden gutgemacht. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend hielten sich viele Marktteilnehmer aber mit größeren Engagements zurück. Insgesamt bleiben die Aktienmärkte weiterhin auf Richtungssuche. Frische Impulse für die Märkte rund um den Globus könnte am Abend die US-Notenbank geben. Dabei interessiert die Börsianer weniger die insgesamt sechste Zinsanhebung im aktuellen Straffungszyklus, die an den Märkten als ausgemachte Sache gilt. Entscheidend ist vielmehr der weitere geldpolitische Weg im laufenden und kommenden Jahr.