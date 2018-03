 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa: Börsen erobern weiteres Terrain zurück

Die europäischen Börsen haben am Dienstag moderat zugelegt und damit an ihre Erholung angeknüpft. Bevor am Nachmittag neue Impulse durch die US-Verbraucherpreise in die Märkte kommen, die eine Indikation für das Verhalten der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zur nächsten Zinssitzung geben könnten, legte der EuroStoxx 50 um 0,29 Prozent auf 3439,30 Punkte zu.