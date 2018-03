 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa: Mit Verlusten in die Woche - Wettanbieter in London gesucht

Aktien Europa: Mit Verlusten in die Woche - Wettanbieter in London gesucht

Mit Kursverlusten sind Europas Börsen in die neue Woche gegangen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone verlor am Vormittag 0,72 Prozent auf 3412,57 Punkte. Angesichts der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch wagten sich die Investoren in den europäischen Börsensälen nicht aus der Deckung, schrieb die Postbank in einem Marktkommentar. "Einige Anleger scheinen sogar bereit zu sein, sich von weiteren Aktienpositionen zu trennen".