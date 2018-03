 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt weiter zu - Versorgeraktien ziehen an

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt weiter zu - Versorgeraktien ziehen an

Der EuroStoxx 50 hat am Montag an seine gute Vorwoche angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Am Ende stieg der Leitindex der Eurozone um 0,26 Prozent auf 3429,48 Punkte. Der sehr positive US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag wirkte zu Wochenbeginn weiter nach.