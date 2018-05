 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Verluste vor allem in Italien - Eurostoxx mit Wochenplus

Aktien Europa Schluss: Verluste vor allem in Italien - Eurostoxx mit Wochenplus

Nach Gewinnen am Vortag ist es am Freitag an den europäischen Aktienmärkten wieder abwärts gegangen. Besonders trübe war das Bild einmal mehr bei italienischen Aktien, weil die Regierungsbildung die Anleger nach wie vor nervös machte. Anderswo war nach zuletzt gutem Lauf von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende die Rede.