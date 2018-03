 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Ausblick: Im Plus am Hexensabbat - Börsengang Healthineers

Aktien Frankfurt Ausblick: Im Plus am Hexensabbat - Börsengang Healthineers

Am sogenannten Hexensabbat an diesem Freitag wird der Dax zum Handelsauftakt moderat höher erwartet. Somit dürfte sich die Erholung seit Wochenmitte zunächst fortsetzen. Der X-Dax als wichtigster außerbörslicher Indikator für den Leitindex deutete gut eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,34 Prozent auf 12 388 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex Der EuroStoxx 50 wird 0,12 Prozent höher taxiert.