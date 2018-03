 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Ausblick: Vor US-Zinsentscheid weitere Dax-Gewinne erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch vor der Leitzinsentscheidung in den USA an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der X-Dax als wichtigster außerbörslicher Indikator für den Leitindex Dax signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,22 Prozent auf 12 334 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex, der EuroStoxx 50 , wurde ähnlich steigend taxiert.

Trotz eines weiteren freundlich erwarteten Auftaktes ist der Dax nach wie vor auf Richtungssuche. An diesem Tag dürfte insgesamt Zurückhaltung das Bild prägen, denn echte Impulse werden erst am Abend durch die US-Notenbank erwartet. Dabei interessiert weniger die bevorstehende sechste Zinsanhebung im aktuellen Straffungszyklus, da sie als ausgemachte Sache gilt. "Anleger erhoffen sich vielmehr neue Hinweise auf das weitere Zins-Tempo der Fed, denn Analysten sind sich uneins", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Ihre Prognosen schwanken zwischen zwei und vier Zinsschritten." Abzuwarten bleibe außerdem, ob der neue Fed-Chef Jerome Powell zumindest indirekt auf mögliche wirtschaftliche Folgen eines drohenden Handelskriegs eingeht. Unter den Einzelwerten stehen einige Unternehmen aus der zweiten Reihe mit ihren endgültigen Jahreszahlen im Blick. Ein Übernahmevorhaben in den USA könnte zudem den Softwarekonzern SAP bewegen. Konkurrent Salesforce greift nach dem Branchenkollegen Mulesoft und will diesen für 6,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Salesforce ist weltweit die Nummer eins auf dem Markt für Vertriebssoftware (CRM), wobei SAP allerdings erst angekündigt hatte, den Amerikanern diese Position streitig zu machen. Auf der Handelsplattform Tradegate reagierten die SAP-Aktien vorbörslich allerdings nicht. Sie legten marktkonform zu. Das Thema Übernahme könnte auch für Bayer an diesem Tag wieder im Fokus stehen, denn die EU-Wettbewerbshüter könnten nach dpa-Informationen die geplante Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto durch den Dax-Konzern erlauben. Die Auflagen seien allerdings erheblich, hieß es aus informierten Kreisen. Eine deutliche vorbörsliche Reaktion zeigte aber nur das Papier des Schmierstoff-Herstellers Fuchs Petrolub , das auf Tradegate 2,4 Prozent einbüßte. Der MDax-Konzern rechnet nach einem Umsatzplus 2017 zwar mit weiteren Zuwächsen, hohe Investitionen nagen allerdings am Ergebnis. Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group erwartet nach einem dicken Gewinnplus 2017 unter anderem durch die US-Steuerreform einen deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie. Auf Tradegate wurde dies mit einem Plus von 0,7 Prozent honoriert. Pfeiffer Vacuum blieb hingegen mit seinem Jahresüberschuss 2017 hinter den Analystenerwartungen zurück. Zudem stellte der Vakuumpumpenhersteller für 2018 zwar ein deutliches Umsatzwachstum in Aussicht, das allerdings unter dem des abgelaufenen Jahres bleiben dürfte.