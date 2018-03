 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt: Dax legt leicht zu

Der Dax hat am Dienstag leicht zugelegt. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,20 Prozent höher bei 12 443,77 Punkten. Frische Impulse könnten am Nachmittag die US-Verbraucherpreise geben. Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader mahnte aber: "Sollten die US-Inflationsdaten höher als erwartet ausfallen, könnte erneut die Angst vor einem rascheren Zinsanstieg in den USA aufkommen und auch die Aktienmärkte wieder unter Druck bringen."