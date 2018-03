 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt: Im Plus - Dax reagiert positiv auf US-Konjunkturdaten

Der Dax hat am Donnerstagnachmittag auf jüngste US-Konjunkturdaten leicht positiv reagiert. Für den deutschen Leitindex ging es zuletzt um 0,48 Prozent auf 12 296,11 Punkte bergauf. Allerdings hatte er am Vormittag mit in der Spitze 12 349 Punkten noch höher gestanden. Am New Yorker Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab.

In den USA hatte sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York stärker aufgehellt als gedacht. Dagegen trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im März stärker als erwartet ein. Beide Barometer lägen aber weiterhin sehr deutlich im Expansionsbereich, merkte die Helaba an. Das Wachstumsszenario sollte somit nicht angezweifelt werden. Zudem gab es Zahlen vom US-Jobmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken deutlicher als erwartet. Ungeachtet der aktuellen Kursgewinne im Dax bleiben Anleger aber angespannt. Grund sind die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen, die jüngsten Personalwechsel im Weißen Haus und der große Verfall an den Terminbörsen am Freitag. Der MDax der mittelgroßen Werte notierte mit plus 0,02 Prozent auf 25 687,80 Punkten nur wenig verändert. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,40 Prozent auf 2689,70 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent. Im Blick stehen an diesem Donnerstag die Deutsche Lufthansa und der Chemiekonzern Lanxess mit Geschäftszahlen sowie der Rückversicherer Munich Re mit seinem Ausblick. Die Lufthansa flog im Pleitejahr von Air Berlin den höchsten Gewinn ihrer Geschichte ein. Die Dividende wurde angehoben. Die Papiere gewannen nach anfänglichen starken Schwankungen zuletzt 1,8 Prozent. Die Aktien von Munich Re verteuerten sich um 1,5 Prozent. Der Konzern will den Gewinn in den kommenden Jahren dank des Umbaus bei der Erstversicherungstochter und einem wieder besseren Geschäft in der Rückversicherung kräftig steigern. Das Kursplus begründeten Händler aber vor allem mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro. Die Lanxess-Anteile verloren als MDax-Schlusslicht mehr als viereinhalb Prozent. Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan sah die Ergebnisse des vierten Quartals zwar leicht über den Erwartungen, doch dies sei allein dem Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo zu verdanken, das ab 2018 nicht mehr eingerechnet werde. Bereinigt hätten die Ergebnisse enttäuscht, gleiches gelte auch für den Ausblick. Für die Anteile des Kali- und Salzherstellers K+S ging es nach der Zahlenvorlage um mehr als eineinhalb Prozent hoch. Die Commerzbank sprach von der ersten positiven Überraschung seit einigen Quartalen. Viel Bewegung gab es zudem bei den Aktien von Autozulieferern. Während die Hella-Aktien nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank um rund eineinhalb Prozent absackten, gewannen die Stabilus-Anteile nach einer Hochstufung durch das Bankhaus Lampe fast 3 Prozent. Der Leoni-Konzern hat im derzeitigen Osram-Manager Aldo Kamper einen neuen Vorstandschef gefunden. Die Aktien des Kabelspezialisten stiegen um zweieinhalb Prozent. An die SDax-Spitze setzten sich die Anteile der SGL Group mit einem Plus von mehr als 8 Prozent auf 12,97 Euro. Tags zuvor waren sie nach Geschäftszahlen bereits auf 12,48 Euro gestiegen, bevor die Gewinne letztlich deutlich zusammengeschmolzen waren. Positive Analystenreaktionen gaben den Papieren des Kohlenstoffspezialisten nun wieder Auftrieb. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,41 Prozent am Vortag auf 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 139,88 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,15 Prozent auf 158,09 Punkte zu. Der Euro wurde zuletzt mit 1,2341 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2369 (Dienstag: 1,2378) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8085 (0,8079) Euro./ajx/tos --- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---