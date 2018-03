 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt weiter dank starker Versorgertitel

Hohe Kursaufschläge bei den Energieversorgern haben den Dax am Montag weiter steigen lassen. RWE und Eon führten dank der untereinander vereinbarten Aufteilung der RWE-Ökostromtochter Innogy die Gewinnerliste an, während die Innogy-Titel unangefochten an der MDax-Spitze standen.