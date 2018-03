 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Schluss: Dow-Gewinne und schwacher Euro treiben an

Der Dax hat nach dem gestrigen Rückschlag am Dienstag wieder den Weg nach oben gefunden. Als Stütze für den lange richtungslosen deutschen Leitindex erwiesen sich die Kursgewinne bei seinem US-Pendant Dow Jones Industrial und der zunehmend schwächelnde Euro , der deutsche Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums erschwinglicher machen kann.

Zum Handelsschluss notierte der Dax 0,74 Prozent im Plus bei 12 307,33 Punkten, womit er wieder an seine Zwischenerholung vor dem Kursrutsch am Vortag anknüpfte. Der MDax , in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, stieg um 0,99 Prozent auf 25 831,19 Zähler, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 1,01 Prozent auf 2677,71 Punkte bergauf ging.