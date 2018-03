 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIEN IM FOKUS: Anleger feiern Eon und RWE für Deal und Zahlen

Die Neuordnung in der deutschen Energiebranche und die Rückkehr von RWE und Eon in die Gewinnzone haben am Dienstag die Investoren begeistert. Vor allem die Nachrichten von Eon kamen an der Börse gut an: Der Kurs schnellte um weitere 5 Prozent nach oben, nachdem er schon am Vortag ähnlich stark gestiegen war. Aber auch die Papiere von RWE verteuerten sich um 0,53 Prozent.