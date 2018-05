 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Deutlich höher dank China-Erleichterung

Aktien New York Ausblick: Deutlich höher dank China-Erleichterung

Nach der Annäherung am Wochenende zwischen der USA und China im Handelskonflikt dürften US-Aktien am Montag mit spürbaren Aufschlägen in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine knappe halbe Stunde vor Handelsstart fast ein Prozent höher.