 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Es geht wohl weiter aufwärts

Aktien New York Ausblick: Es geht wohl weiter aufwärts

Die Wall Street dürfte zum Wochenstart an ihre jüngste Erholung anknüpfen. Allerdings wird nach dem Kursfeuerwerk am Freitag mit eher moderaten Gewinnen zum Handelsauftakt gerechnet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag um 0,19 Prozent höher auf 25 385 Punkte.