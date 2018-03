 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Gewinne - Börsianer wägen US-Personalie und Daten ab

Aktien New York Ausblick: Gewinne - Börsianer wägen US-Personalie und Daten ab

Drei Tagen mit Verlusten an der Wall Street dürften an diesem Donnerstag zumindest zum Auftakt Gewinne folgen. Der Dow Jones Industrial , der tags zuvor noch unter durchwachsenen Konjunkturdaten und der Sorge vor einem weltweiten Handelskonflikt gelitten hatte, wurde zuletzt vom Broker IG mit plus 0,39 Prozent bei knapp 24 853 Punkten taxiert. Unterstützung kam dabei von vorbörslich veröffentlichten weiteren US-Daten.