 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Schnäppchenkäufe nach herben Verlusten

Aktien New York Ausblick: Schnäppchenkäufe nach herben Verlusten

Nach dem kräftigen Rücksetzer zum Wochenauftakt könnten Anleger am Dienstag niedrigere Kurse zaghaft zum Einstieg nutzen. Die Indikation für den Dow Jones Industrial hat vorbörslich ins Plus gedreht: Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp eine Stunde vor der Startglocke 0,27 Prozent höher auf 24 677 Punkte. Am Vortag war der Dow zum Schlusskurs auf den niedrigsten Stand seit Anfang des Monats gefallen.