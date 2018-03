 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York: Dow im Minus - Durchwachsene Daten und Verluste bei Beoing

Aktien New York: Dow im Minus - Durchwachsene Daten und Verluste bei Beoing

An der Wall Street ist der Dow Jones Industrial am Mittwoch unter Druck geblieben. Der US-Leitindex fiel zuletzt um 0,49 Prozent auf 24 885,51 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich um mehr als 1 Prozent abgesackt war. Auf die Stimmung drückten durchwachsene Konjunkturdaten und Kursverluste bei den Aktien von Boeing . Im frühen Handel hatte sich der Dow noch kurzzeitig von dem abrupten Wechsel des Außenministers der Vereinigten Staaten am Dienstag erholt.