 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne überwiegen - Nur Moskau schwächelt

Osteuropas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag überwiegend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Zum Auftakt in die neue Handelswoche unterstützte eine insgesamt positive Stimmung an den meisten europäischen Leitbörsen und an der tonangebenden Wall Street. Lediglich in Moskau ging es mit den Kursen leicht nach unten.